Beginn des Zweiten Golfkriegs

Am 2. August 1990 marschieren irakische Truppen auf Befehl von Machthaber Saddam Hussein im Nachbarland Kuwait ein. Damit beginnt eine Eskalation, die in den sogenannten Zweiten Golfkrieg mündet, der manchmal auch als Erster Irak-Krieg bezeichnet wird. Es wurde die erste unmittelbare militärische Konfrontation zwischen Saddam Hussein und einer von den USA geführten Allianz. Bis es dazu kam, sollten aber noch ein paar Monate vergehen. Hören wir zunächst den Beginn dieser Ereignisse – und dann, wie die USA darauf reagierten.



Eine knappe Woche später senden die USA Truppen in Richtung Golf. Nicht, um den Irak anzugreifen, sondern zunächst, um Saudi-Arabien bei der Verteidigung zu helfen. Der damalige US-Präsident George Bush senior hält dazu eine Fernsehansprache und es wird schon klar, dass die Welt – auch die arabische – den irakischen Einmarsch in Kuweit nicht hinnehmen wird.



Zur gleichen Zeit beginnt eine Diskussion darüber, ob sich in dieser Krise auch die Bundeswehr militärisch beteiligen solle. Die CDU ist dafür, der Koalitionspartner FDP mit Außenminister Hans-Dietrich Genscher dagegen.