Badener fühlen sich in Radio Stuttgart nicht vertreten – SDR-Hörerforum

Südfunk – ein reiner Schwabensender?

Ist der Südfunk ein reiner Schwabensender, der auch noch einseitig die Befürworter eines vereinigten Südweststaats unterstützt? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines öffentlichen Hörerforums des Süddeutschen Rundfunks in Karlsruhe.

Menschen in Baden empfinden Misstrauen gegenüber dem Sender in Stuttgart

Das Hörerforum am 17. November 1949 findet in einer aufgeladenen Zeit statt: Es ist erst paar Monate her, dass aus dem von der US-Militärregierung kontrollieren Radio Stuttgart der Süddeutsche Rundfunk wurde, und somit der öffentliche Sender für das Nachkriegs-Land Württemberg-Baden. Im Frühjahr war auch die Bundesrepublik gegründet worden, und im Südwesten steht die Frage im Raum, ob sich die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zu einem Südweststaat zusammenschließen sollen oder nicht. Deutlich zu hören ist in der gesamten Diskussion das Misstrauen der Menschen in Baden gegenüber dem Sender in Stuttgart.

Hitzige Debatte um Sprache, Berichterstattung und Musikauswahl

Nach einleitenden Worten des Intendanten Fritz Eberhard und einem kurzen Sketch über die Landesfürsten von Baden und Württemberg-Baden – Leo Wohleb und Reinhold Maier – folgt ab etwa der 10. Minute in dieser Aufnahme eine hitzige Debatte. In Radio Stuttgart würde hauptsächlich Schwäbisch gesprochen, es herrsche eine Kultur des „Häberle und Pfleiderer“ und in den Berichten kämen badische Politiker viel schlechter weg als schwäbische. Und weil es damals nur ein Hörfunkprogramm auf Mittelwelle gibt, das naturgemäß nicht jeden Geschmack treffen kann, gibt es auch einige Kritik an der Musikauswahl.

Zweites Hörfunk-Programm: unterschiedlichen Erwartungen gerecht werden

Ein Jahr nach dieser Veranstaltung wird der Süddeutsche Rundfunk ein zweites Hörfunkprogramm starten, um den unterschiedlichen Erwartungen besser gerecht zu werden. Gleichzeitig führt er als erster Sender UKW ein. Vom Start dieses 2. Radioprogramms gibt es im SWR2 Archivradio eine eigene Aufnahme.

+++++

Im Bild: Die Intendanten (v.l.n.r.) Friedrich Bischoff (Südwestfunk), Walter Geerdes (Radio Bremen), Eberhard Beckmann (Hessischer Rundfunk), Rudolf von Scholtz (Bayerischer Rundfunk), Fritz Eberhard (Süddeutscher Rundfunk) und Adolf Grimme (Nordwestdeutscher Rundfunk) stehen am 22. November 1951 vor einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Rundfunkanstalten (ARD) in Berlin zusammen