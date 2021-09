Ausreisewillige DDR-Bürger am Dresdner Bahnhof

Anfang Oktober 1989: Die DDR-Flüchtlinge aus der westdeutschen Botschaft in Prag sollen in Zügen nach Hof in Bayern gebracht werden. Die Nachricht, die Züge sollen auch durch Dresden fahren, führt zu einem Menschenauflauf am Dresdner Bahnhof.

Am 4. Oktober versammeln sich zahlreiche DDR-Bürger nachts am Dresdner Bahnhof, um auf den Zug aus Prag in Richtung Westen aufzuspringen - darunter auch viele Familien mit Babys und Kleinkinder. Es herrschen chaotische Zustände am Bahnhof. Allerdings kommt vorerst kein einziger Zug. Stattdessen riegelt die Volkspolizei den Bahnhof ab und es kommt zu Festnahmen, wie ein Korrespondent berichtet. Im Bild: DDR-Flüchtlinge kommen Anfang Oktober 1989 mit Sonderzügen im bayerischen Hof an. Sie hatten zuvor teilweise wochenlang in der Deutschen Botschaft in Prag ausgeharrt. Viele Menschen in Dresden hatten gehofft, in die Sonderzüge einsteigen zu können. Allerdings wurde die Strecke der Züge verändert.