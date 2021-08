Obwohl die PCR-Tests deutlich zuverlässiger sind, werden in vielen Bundesländern weiterhin die unsicheren Schnelltests in Schulen und Kitas verwendet. Aber es gibt Ausnahmen: Zum Beispiel in Bayern und Baden-Württemberg. Dort will man nach den Sommerferien PCR-Tests flächendeckend in Schulen und Kitas einsetzen. mehr...