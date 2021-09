Senator Robert Kennedy gilt als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Am 4. Juni hatte er im Hotel Ambassador eine Rede gehalten. Noch im Hotel feuert Sirhan Sirhan, ein christlicher Palästinenser, mehrere Schüsse auf Kennedy und seine Begleiter. Kennedy stirbt am 6. Juni – fünf Jahre nach dem Mord an seinem Bruder John. Für den Süddeutschen Rundfunk schildert USA-Korrespondent Georg Siegel das Geschehen in Los Angeles. Sirhan Sirhan sitzt noch immer in Kalifornien im Gefängnis.