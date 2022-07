per Mail teilen

Wäre es nach der US-Militärregierung gegangen, wären das Saarland und Rheinland-Pfalz heute in einem Bundesland vereinigt. Doch schon bald nach dem Krieg ging die Besatzungszone an Frankreich. Und die französische Beseatzung machte aus dem Saarland 1947 einen eigenständiger Staat unter Aufsicht des französischen Hochkommissars und in Währungs- und Zollunion mit Frankreich. Erst 1957 kam es als Bundesland zur Bundesrepublik Deutschland.