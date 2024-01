Ansprache des Landeskommandanten von Tirol

Japan will als fünfte Nation auf dem Mond landen. Die unbemannte Sonde SLIM soll so präzise wie kein Lander zuvor auf der Mondoberfläche aufsetzen. Die Instrumente an Bord könnten auch zukünftigen Mondmissionen nützen. Eine US-amerikanische Mondlandung schlug neulich fehl.

Ralf Caspary im Gespräch mit Uwe Gradwohl, SWR-Wissenschaftsredaktion.