Radiodokumente aus den 1950er Jahren



Schauprozesse, Arbeiteraufstand, Fußballwunder, Wettlauf ins All und Atomkraft: Die deutsche Geschichte der 1950er Jahre in Ost und West steht im Mittelpunkt des Archivradio-Schwerpunktes "Deutsche Jahre". Dabei werden die wichtigsten politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Ereignisse auf eine informative und unterhaltsame Art und Weise in Szene gesetzt.

Jede Sendung widmet sich einem Jahr. Beginnend mit der Bedeutung der Einheit Deutschlands für Europa im Jahr 1950 sind noch einmal bewegende, wichtige und politisch brisante Debatten, Interviews, Essays und Reportagen aus zehn deutschen Jahren - allesamt aus den umfangreichen Archiven der ARD - zu hören. Sendungen im Überblick (1950-1959) Die redaktionelle Verantwortung für diese Senderreihe liegt beim Südwestrundfunk (SWR), dem Hessischen Rundfunk (hr) und dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). xxx