Gründung der ARD

In seiner Jubiläumsansprache erzählt Hans Bausch, dass die Gründung der ARD am 10. Juni 1950 in Bremen stattfand – allerdings scheint er sich im Datum geirrt zu haben: Die konstituierenden Rundfunkanstalten verabschiedeten die Gründung der ARD bereits einen Tag zuvor, am 9. Juni 1950.

Am 9. Juni 1950 taten sich sechs Radiosender zusammen, um eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen. Es war die Geburtsstunde der ARD. Sechs unabhängige Sender legten den Grundstein für gemeinsame Programme und Sendungen. Die Gründerintendanten der ARD von links: Friedrich Bischoff (SWF), Walter Geerdes (RB), Eberhard Beckmann (HR), Rudolf von Scholtz (BR), Dr. Fritz Eberhard (SDR), Generaldir. Dr. h. c. Adolf Grimme (NWDR), Bremen. ard-foto s1 Bild: DRA

Hans Bausch (1921 - 1991) war von 1958 bis 1989 Intendant des Süddeutschen Rundfunks (SDR).

Drei weitere Sender für die ARD

Knapp zehn Jahre später war die ARD auf neun Landesrundfunkanstalten angewachsen. Hinzu kamen der Saarländische Rundfunk (SR), der Sender Freies Berlin (SFB) und die Aufteilung des NWDR in den Norddeutschen Rundfunk (NDR) und den Westdeutschen Rundfunk (WDR).

Entstehung der Landesrundfunkanstalten

Hans Bausch erklärt die Entstehung der Landesrundfunkanstalten durch die Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg und die Organisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Außerdem gibt er einen historischen und juristischen Überblick über 25 Jahre Rundfunkpolitik in Deutschland und berichtet von der medialen Entwicklung des Rundfunks: Von Hörfunk zu Fernsehen, dem schon in den Startlöchern stehenden Kabel- bzw. Privatfernsehen und den Plänen des ehemaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, eine staatliche Fernsehanstalt ins Leben zu rufen.

+++++

Die Aufnahme fand am 11.6.1975 statt. Die Originalsendung lief am 15.6.1975 in SDR1. Der SWF übernahm die Ansprache am 17.8.1975 und sendete sie auf SWF2.