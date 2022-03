Ankunft vietnamesischer Flüchtlinge in Baden-Württemberg

Im Dezember 1978 kommen die ersten sieben vietnamesischen Flüchtlinge im Alter zwischen 17 und 72 in Baden-Württemberg an. Sie werden am Flughafen in Stuttgart-Echterdingen empfangen. Dass zu Beginn wohl gewisse kulturelle Barrieren vorhanden sind, zeigt bereits die Frage des Moderators an den Reporter, der die Ankunft der Flüchtlinge begleitet hat: "Soweit es uns Abendländern überhaupt möglich ist, die Mienen eines fernöstlichen Gesichtes zu entziffern und darin zu lesen, was haben Sie herausbekommen können?"

