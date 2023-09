Die Anfänge der Luftfahrt

per Mail teilen

Gábor Paál im Gespräch mit Jürgen Bleibler, Zeppelin-Museum Friedrichshafen

Flugzeug oder Luftschiff?

Bis in die 1930er-Jahre war noch nicht entschieden, welches System sich am Ende durchsetzen würde. Das Prinzip "leichter als Luft" oder "schwerer als Luft"? Jahrzehntelang verlief die Entwicklung parallel.

Beispiel Atlantiküberquerung: Kaum war am 16. Juni 1919 das erste Flugzeug von Neufundland nach Irland geflogen, fuhr kurz darauf – vom 2. bis 6. Juli 1919 – der erste Zeppelin in die Gegenrichtung, nämlich von Schottland nach New York.

Beide Systeme hatten ihre Vor- und Nachteile. Die Zeppeline erwiesen sich als ungeeignet im Krieg – obwohl Graf Zeppelin sie vor allem dafür gedacht hatte. Sie waren allerdings deutlich besser in der Lage, Dutzende von Passagieren über weite Strecken zu transportieren. So setzte in den 1930er-Jahren ein regelmäßiger Transatlantikverkehr ein.

Hugo Eckener: mediengewandter Nachfolger von Graf Zeppelin

In deutschen Rundfunkarchiven gibt es zur Geschichte der Luftschiffe wesentlich mehr Tonaufnahmen als zu der der Flugzeuge. Dies hängt auch mit der Person Hugo Eckeners zusammen: Der Nachfolger von Graf Ferdinand von Zeppelin war ein sehr mediengewandter PR-Profi, der gerne Interviews gab.