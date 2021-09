40 Jahre Deutscher Herbst

In der Nacht hatten Einsatzkräfte in Mogadischu die entführte "Landshut" gestürmt und die Passagiere befreit. Kurz darauf wurden die Terroristen Baader, Ensslin und Raspe in ihren Zellen tot aufgefunden. In einer einstündigen Sondersendung informierte der Südwestfunk am Nachmittag über die Geschehnisse.