Der Raketeningenieur Wernher von Braun (1912-1977) ist bis heute wegen seiner Beteiligung an der deutschen Wiederaufrüstung ab 1936 umstritten.

Zu seinem 100. Geburtstag am 22.03.2012 schrieb die Berliner Zeitung: "Seine Ingenieurskunst brachte das erste von Menschen konstruierte Fluggerät ins All. Wernher von Brauns Raketen flogen die ersten US-Astronauten in die Erdumlaufbahn und - als größten Triumph - 1969 auf den Mond. Doch um zum Kolumbus des Weltalls zu werden, schloss der geniale Ingenieur einen faustischen Pakt mit den Herrschenden. Er baute für die Nazis die Vergeltungswaffe V2 und trägt eine Mitschuld am Tod von mindestens 16000 Häftlingen im Konzentrationslager Mittelbau-Dora im Harz, die seine Raketen zusammenbauen mussten. Rund 5000 Menschen starben durch seine Kriegsraketen, vor allem in Großbritannien und Belgien."