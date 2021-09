Attentat auf Hanns-Martin Schleyer - Augenzeugenbericht

Ein Augenzeuge schildert die Szenerie in Köln-Braunsfeld unmittelbar nach dem Anschlag auf den Arbeitgeberpräsidenten: Böllerschüsse, Pulvergeruch und fürchterliche Schreie.

Das Attentat auf den Arbeitgeberchef Hanns-Martin Schleyer in Köln-Braunsfeld schildert ein Augenzeuge (Herr Schäfer) am Telefon: Er hörte Böllerschüsse, die wie Feuerwerkskörper klangen. Kinder meinten, mein Gott, hört doch mit der Knallerei auf! Dann Garben aus Maschinenpistolen. Pulvergeruch in der Luft. Er blieb starr vor Schreck stehen. Auch andere Passanten, die gerade aus dem Stadtwald kamen, blieben entsetzt stehen. Der Verkehr in der Friedrich-Schmidt-Straße lief bis dahin noch normal. Großer Blaumetallikwagen mit Stuttgarter Kennzeichen, querstehendes Fahrzeug, drei Menschen am Boden liegend. Fürchterliche Schreie, man wolle die Polizei rufen. Opfer: Drei Polizisten und der Chauffeur.