Fünf Jahre lang war der rheinland-pfälzische Landtag zu Gast in der Steinhalle des Landesmuseums in Mainz. Nun ist sein eigentlicher Sitz, das historische Deutschhaus, fertig saniert, und die Parlamentarier können umziehen. Doch Landtagspräsident Hendrik Hering will die Steinhalle nicht wieder an das Museum zurückgeben: Stattdessen plant er dort eine politische Begegnungsstätte, einen „Ort der Demokratie“. Dagegen protestieren Historiker und Archäologen – sie sind gegen die geplante Beschneidung des Museums. mehr...