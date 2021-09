Ernst Lubitsch über den Tonfilm

Nicht gehört! Sprechende Filmschauspieler! – "Wenn der Mensch die Lippen bewegt, muss man auch hören, was er sagt": Im Januar 1929 beginnt die Tonfilmära in Deutschland.

Ernst Lubitsch – Pionier des Tonfilms

Der Filmregisseur Ernst Lubitsch gehörte zu den Pionieren des Tonfilms mit seinem Hollywoodfilm "Loveparade". Hier ein Interview mit ihm vom 12.11.1932, aufgenommen im Berliner Hotel "Adlon".

Kampagne gegen den Tonfilm um 1930 Verlag Deutscher Musik-Verband

Hintergrund

Auch vorher wurden Filme schon akustisch begleitet, aber die synchrone Verbindung von Bild und Ton und damit das hörbare gesprochene Wort – das war neu! Deshalb werden diese Filme anfangs auch "Talkie" genannt.



In den USA beginnt es 1927 mit dem Film "The Jazz Singer". In Deutschland entsteht 1928 die Ton-Bild-Syndikat AG – abgekürzt Tobis – eine Filmfirma, die es heute noch gibt. Sie bringt am 16. Januar 1929 den Film "Ich küsse ihre Hand, Madame" in die Kinos. Darin sieht und hört man Marlene Dietrich und Richard Tauber.