3.5.1918 Der Philosoph Rudolf Eucken über das gegenwärtige Verlangen nach Innerlichkeit

"Durch unsere Zeit geht ein starkes Verlangen nach mehr Innerlichkeit" / Die alte Art der Innerlichkeit ist matt geworden, es gilt heute eine kräftige Art der Innerlichkeit zu gewinnen / Gegen das "moderne System der Kraftentfaltung gilt es ein System der Wesensbildung zu entwickeln" / Sehnsucht nach Einfalt und Ursprünglichkeit gegenüber der heutigen verwickelten und künstlichen Kultur. "Wenn wir an der Hand unserer großen Dichter und Denker die Aufgaben der Gegenwart und des deutschen Vaterlandes in großen Zusammenhängen sehen, so wird unser Leben eine Vertiefung, unsere Kraft eine Steigerung, unser Schmerz eine Heiligung erfahren". Auch was äußerlich untergeht, kann dann für eine ewige Ordnung der Dinge nicht verloren sein. Und auch der schwerste Verlust kann uns nicht zur Verzweiflung treiben, wenn in ihm eine seelische Veredlung erfolgt. In solcher Denkweise werden wir aufrichtige Ehrfurcht den Helden, aber vielleicht noch größere Ehrfurcht denen zollen, welche im Leide sich tapfer zeigen und ihren Glauben wahren, denn sie formen damit unser aller Leben".

Rudolf Eucken (1846 – 1926) war ein deutscher Philosoph. Er erhielt 1908 den Nobelpreis für Literatur. Eucken unterzeichnete 1914 das "Manifest der 93" (Aufruf an die Kulturwelt), welches die Vorwürfe der Kriegsgegner Deutschlands zurückweist. Während des Krieges hält er Vorträge und versucht sich so für eine Vertiefung und Stärkung des nationalen Anliegens einzusetzen. Aufnahmedatum: 03.05.1918

Quelle: Deutsches Rundfunkarchiv (DRA)

Dauer: 4 min