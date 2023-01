per Mail teilen

Die größte Sicherheit des Deutschen Reiches liegt nicht in der Durchsetzung dieser oder jener Friedensbedingungen, sondern in der Herstellung der inneren Einigkeit / Diese Einigkeit muss nach Beseitigung der Gefahr von außen fortdauern / … / Das Ziel des Reichskanzlers nach Beendigung des Krieges ist es, auch die breite Masse des Volkes Anteil an den "Früchten des Sieges" teilhaben zu lassen / Dieses Ziel ist aller Kriegsopfer wert / "Unser wertvollstes Kriegsziel ist die innere Einigung des deutschen Volkes und die damit gegebene Behauptung unseres Vaterlandes gegenüber jedweder Übermacht".

Lujo (eigentlich Ludwig Joseph) Brentano (1844-1931) war Nationalökonom und Sozialreformer. Er gehörte zu den Unterzeichnern des "Manifests der 93" ("Aufruf an die Kulturwelt"). Darin werden die Vorwürfe der Kriegsgegner Deutschlands bestritten. Brentano distanzierte sich allerdings später wieder davon, wie andere Unterzeichner auch hätte er den Text bei Zusage der Zustimmung nicht gekannt. Brentanos Einfluss reicht bis in die Gründungsphase der Bundesrepublik Deutschland und der Sozialen Marktwirtschaft, Theodor Heuss war u.a. einer seiner Studenten.