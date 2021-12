Aufruf an die Truppen der österreichischen Südwestfront

"Soldaten an den Alpengrenzen! Endlich hat der Italiener die trügerische Maske abgeworfen" / Er glaubt uns schwach, aber die brandende Flut soll an uns einen Felsen finden / Noch flammt in uns der Geist Radetzkys / "Im Verein mit unseren Bundesbrüdern werden wir auch im Südwesten zum Siege schreiten".