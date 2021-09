Kabarettistisches Lied von Walter Kollo (Musik) und Rudolph Schanzer (Text) gesungen von Max Kuttner: "Richtig is' der Krieg gekommen, Also, mach' mer halt mobil"

Abschied eines Weltkriegsteilnehmers von 1914: "Musikalischer Dialog" eines Soldaten mit seiner Freundin. Er glaubt, in Kürze wieder zurück zu sein, weil der Deutsche den anderen Soldaten überlegen ist.

"Richtig is' der Krieg gekommen, / Also, mach' mer halt mobil, / Sonntag wird noch Abschied g'nommen, / Dann wird auszog'n in das Feld (?) / Und dann geh'n mer zum Kommander, / Und dann krieg'n mer unser G'wehr, / Dann marschier'n mer mitanander / Immer hinterm Ruprecht her! / Uns're Maderln, die wer'n schau'n, / Wenn vorüberzieh'n die Buam: / In der schönen, in der neuen, / In der neuen, in der grauen, / In der schönen, in der neuen grauen Felduniform ..."

Der Sänger Max Kuttner war ein Opern- und Operettentenor, Schallplatten- und Rundfunksänger. Seine Karriere vollzog sich fast ausschließlich auf den Bühnen Berlins.