1914 Genau wie 1870! (Lied zu Beginn des Ersten Weltkrieges)

Umstände und Hintergründe des Ersten Weltkriegs ähneln in diesem Lied sehr dem deutsch-französischen Krieg 1870/71. Schluss des Liedes: "... und das Französchen überjibt sich, / Jenau wie 1870!"

Der Text des Liedes vergleicht die Situation im Jahr 1914 mit der von 1870: die nationale Einigung Deutschlands unter Führung Preußens wurde durch den deutsch-französischen Krieg erreicht. In Deutschland schlug die patriotische Begeisterung ähnlich hohe Wellen wie in den Befreiungskriegen gegen Napoleon. Der Krieg endete für die französischen Truppen (zuerst noch unter kaiserlicher, später unter republikanischer Führung) in einer katastrophalen Niederlage. Frankreich musste Elsass und Lothringen an Deutschland abtreten und Kriegsentschädigung zahlen. Für Frankreich bedeuteten die deutschen Annexionen eine tiefe Demütigung und machte die Zurückerlangung dieser Gebiete zu einem zentralen Ziel französischer Außenpolitik bis zum Ersten Weltkrieg.

Für 1914 wird ein ähnlich erfolgreicher und schneller Kriegsverlauf erwartet.

Im Text heißt es:

"Im Jahre Siebzig war's famos / Da ging es Ende Juli los / Auch dieses mal begann der Streit / so ungefähr zur gleichen Zeit." [...]

"Wir zogen aus, bald waren Wir / in Metz, Mühlhausen im Quartier / Wir zogen ein in Luxemburg / die Grenze kam - wir gingen durch / Und an der Grenze dachte ich,

Deutschland wird größer - hoffentlich" [...]

"Ein Wilhelm zog als Kaiser vor, ein Moltke war als Lenker dort, ein Krupp der liefert die Kanon' und dann ein Kronprinz Wilhelms Sohn" [...]

"Der Schlußeffekt wird sichtbar sein / der Deutsche der nimmt alles ein / Und der Franzose übergibt sich / Genau wie 1870!"

Komponist Max Schröder, Textdichter Otto Reutter (1870 - 1931), Sänger Ludwig Schmitz.