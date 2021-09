Ansprache des österreichischen Thronfolgers Karl Franz Josef

In den Augen aller Soldaten las man Kampfesfreudigkeit und Siegeszuversicht / Auch die Helden des Hinterlandes, die stillen Dulder, sind bewundernswert / Die Kriegsfürsorge erleichtert "allen braven Kriegern" ihre schweren Leiden.

Nach seinem Besuch bei allen Truppenteilen und allen Fronten "unserer glorreichen Armee"

Karl Franz Josef (1887-1922) war Erzherzog von Österreich und ab 21.11.1916 als Karl I. Kaiser von Österreich-Ungarn. Erst 1911 erhielt Karl Einsicht in außenpolitisch wichtige Akten. Karl wurde aber 1914 bis 1916 von Kaiser Franz Joseph nicht in die politischen Entscheidungen der Monarchie eingebunden, insbesondere auch nicht in die Entscheidung über die Kriegserklärung im Sommer 1914. Am 28. Juni 1914 – nach der Ermordung von Franz Ferdinand - war Karl nach den Hausgesetzen der Dynastie Habsburg Thronfolger. Nach dem Ausbruch des Krieges war er auch Mitglied des obersten Armeekommandos, aus dem er bald von Generalstabschef Conrad von Hötzendorf hinausgedrängt wurde. Er besuchte danach im Auftrag des Kaisers oft die Truppen an vorderster Front. 1916 war er Kommandierender General des 20. Korps und befehligte danach Truppen an der rumänischen Front.