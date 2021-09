Der Erste Weltkrieg



Eine Aufnahme von 1914 unter dem Titel "Vaterländische Aufnahme der Deutschen Grammophon zum Besten deutscher Krieger und deren Angehörigen". Die Aufzeichnung enthält neben Musik auch militärische Kommandos. Hörbilder waren auf Tonwalzen oder Wachsplatten gespeichert bereits Ende des 19. Jahrhunderts entstanden.

Abschied eines Weltkriegsteilnehmers von 1914: "Musikalischer Dialog" eines Soldaten mit seiner Freundin. Er glaubt, in Kürze wieder zurück zu sein, weil der Deutsche den anderen Soldaten überlegen ist.

Soldat verabschiedet sich von Familie, 1914 SZ Photo -

Komponist des Liedes ist Walter Kollo, Textdichter Hermann Haller und Willi Woitt. Sänger ist der Operntenor Max Kuttner (1883 - 1953), Sängerin die Chansonnière und Kabarettistin Lotte Werkmeister (1885 - 1970). Das Lied wurde auch von der berühmten Diseuse Claire Waldoff interpretiert.

Dieses Hörbild diente zur Einstimmung auf den Krieg. Die Aufnahme enthält neben Musik auch militärische Kommandos. Am Schluss hört man das Regiment singen: "Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus". Damit sollte die Aufbruchsstimmung vermittelt werden.

"Ich kann es mir in dieser Stunde nicht versagen, im Namen der Stadt und ihrer Einwohner unserem lieben Regiment Lebewohl zu sagen" / Schwere Zeiten sind über uns hereingebrochen, Feinde ringsum / Der Krieg wurde uns aufgezwungen, Deutschland muss seine Großmachtstellung verteidigen / Schutz der deutschen Ehre und des deutschen Eigentums / "Wir kämpfen für eine gerechte Sache" / Ein frohes Wiedersehen nach siegreichem Kampf / "Hurra!"

Aufnahmedatum: 1915

Quelle: Deutsches Rundfunkarchiv (DRA)

Dauer: 3 min

Deutsche Grammophon Gesellschaft

Die Deutsche Grammophon Gesellschaft wurde am 6. Dezember 1898 von den Deutsch-Amerikanern Emil und Joseph Berliner in Hannover gegründet. Am 1. Januar 1900 wurde die Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 40 Prozent der Aktien blieben in Hannover bei der Deutschen Grammophon AG, die übrigen Aktien gingen an die Gramophone Company in Hayes, England. Dies führte im Ersten Weltkrieg dazu, dass die Deutsche Grammophon AG und die Grammophon-Spezialhaus GmbH, die sich mehrheitlich in ausländischem Besitz befanden, vom Deutschen Reich beschlagnahmt wurden und die englische Gramophone Company enteignet wurde.