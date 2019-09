"Wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen…" Außenminister Genscher verkündet den DDR-Flüchtlingen in der bundesdeutschen Botschaft in Prag, "dass heute Ihre Ausreise …" – Der Rest ging im Jubel unter.

1989 flüchten immer mehr DDR-Bürger in die westdeutschen Botschaften in Warschau und Prag. Sie wollen direkt in die Bundesrepublik ausreisen. Am 30. September 1989 kommt schließlich Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher nach Prag. Er verkündet die sofortige Ausreisegenehmigung für die etwa 3.500 DDR-Flüchtlinge aus der Prager Botschaft.

"Berühmtester Halbsatz der deutschen Geschichte"

Genscher auf dem Balkon Prager Botschaft 1989

Vom Balkon der Botschaft spricht Genscher die historisch gewordenen Worte "Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise ..." - und wird dann vom Jubel der wartenden Flüchtlinge unterbrochen.

Wenig bekannt: In Warschau passierte zeitgleich Ähnliches

Was wenig bekannt ist: Fast zeitgleich verkündet Staatssekretär Jürgen Sudhoff in der Botschaft von Warschau das gleiche – und auch von dort steigen noch in derselben Nacht tausende DDR-Bürger in einen Zug in die Bundesrepublik.

Botschaftsangehörige verteilen Formulare an die DDR-Flüchtlinge. Nachdem ausreisewillige DDR-Bürger am 01.10.1989 von Warschau in die Bundesrepublik ausreisen durften, fanden sich sofort wieder rund 300 Bürger der DDR in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Warschau (Polen) ein.

Und so ging es weiter: Die Ereignisse von Prag ermunterten weitere DDR-Bürger, ihre Ausreise auf diesem Weg zu versuchen. Kurz darauf kommt es zu dramatischen Szenen.

DDR-Bürger stürmen Prager Botschaft 3.10.1989 | Die Möglichkeit, über Prag und Warschau in den Westen zu reisen, ermuntert zahlreiche weitere DDR-Bürger zur Flucht. An der Botschaft in Prag kommt es zu dramatischen Szenen.

Auch die zweite Welle von flüchtigen DDR-Bürgern, die in die Prager Botschaft gelangten, konnten ausreisen. Der Zug setzte sich in Bewegung, musste aber natürlich durch DDR fahren.

Als der Zug durch den Dresdner Hauptbahnhof rollte, versuchten Dresdner Bürger aufzuspringen.

Dresdner wollen auf Flüchtlingszug aufspringen 4.10.1989 | Der zweite Zug mit DDR-Flüchtlingen fährt von Prag Richtung Bundesrepublik. Er muss dabei aber durch die DDR. So berichtet SDR-Korrespondent Gerhard Rein von Menschen am Dresdner Hauptbahnhof, die die Hoffnung hatten, auf eben jenen Zug aufspringen zu können.

Am Morgen des 5.10.1989 überquerte der Zug schließlich die deutsch-deutsche Grenze und erreicht frühmorgens Hof.