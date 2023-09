15:37 Uhr: "Es ist fürchterlich" – Thomas Nehls berichtet aus New York

Wie viele Radiosender unterbricht auch SWR1 am 11. September 2001 sein laufendes Programm. Anders als die Tagesschau, die zunächst nur zu den Korrespondenten in Washington schalten kann, hat der ARD-Hörfunk auch ein Studio in New York, wo Korrespondent Thomas Nehls an diesem Nachmittag ein Interview nach dem anderen gibt und später auch in die Fernsehsendungen geschaltet wird.

"Es ist die größte Katastrophe, die Manhattan je erfasst hat."

Thomas Nehls bestätigt die Spekulationen, dass es sich bei der Katastrophe um einen terroristischen Anschlag handeln muss, „wie denn auch sonst, wo doch diese Stadt täglich von hunderten Flugzeugen überflogen wird“. Mittlerweile sei die ganze Stadt verstopft, berichtet er weiter, aus allen Stockwerken des oberen Drittels der Türme quillt Rauch und Feuer.

Im Hintergrund ist das Sirenengewirr von Polizei, Ambulanz und den Lärm der Löschzüge zu hören, die alle in Richtung Süd-Manhattan rasen. "Alle Feuerwehrleute New Yorks dürften inzwischen auf dem Weg zur Südspitze sein", so Nehls.

Vor etwa 15 Minuten hätten alle Radio- und Fernsehsender ihr laufendes Programm unterbrochen und senden nun aktuelle Bilder, erste Berichte und Informationen.