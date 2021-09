14:46 Uhr: Mitschnitt des Funkverkehrs der New Yorker Feuerwehr

Die New Yorker Feuerwehr meldet am 11. September 2001 den Einschlag eines Flugzeugs in den Nordturm des World-Trade-Centers (WTC). Ein Ausschnitt dieses Funkverkehrs mit deutscher Übersetzung.

Vier Jahre nach den Anschlägen veröffentlichte die New Yorker Feuerwehr im August 2005 Mitschnitte des Funkverkehrs vom 11. September 2001. Die New York Times hatte gemeinsam mit Angehörigen der Opfer auf die Veröffentlichung von rund 15 Stunden Funkverkehr und mehr als 500 Gesprächen geklagt.

14.46 Uhr MEZ: Feuerwehfunk – Einschlag in den Nordturm des WTC

Die Aufnahme beginnt mit einem dokumentarischen Vorspann, mit der exakten Uhrzeit und dem Ort des Geschehens. Dann der Sprechfunkverkehr:

"Wir haben gerade ein Flugzeug in den World Trade Center-Turm fliegen sehen. Alarmiert die anderen in dem Gebiet." Der nächste Feuerwehrmann ruft: "Turm 1 des World Trade Centers brennt! Gebt sofort eine 2. Alarmmeldung raus!" – "Alles in der Nähe, ausrücken, Richtung World Trade Center. Jetzt!"

Nun hört man die Sirenen der Feuerwehrautos. Ein weiterer Fire Fighter spricht von einem Flugzeug, das "absichtlich" in den Turm gesteuert wurde und fordert die 3. Alarmstufe.

Nach drei Minuten spricht einer von einem terroristischen Anschlag. Er ist mit einem Feuerwehrzug aus vier Fahrzeugen schon in der West Street, also ganz in der Nähe. "Das Feuer ist bestätigt." – "Bestätigt, OK." – "Schicke alle Notarztwägen hier her." – "Gab es einen 3. Alarm?" – "Ja, der dritte Alarm ist bestätigt. Das World Trade Center brennt."

Menschen sind in den Türmen eingeschlossen: "They are jumping!"

Einsatzleiter 055 ruft die Zentrale mehrmals. Als er sie erreicht, bittet er um Sanitäter in der West Street, es gäbe mehrere Verletzte. "Wir nähern uns dem Gebäude von der Seite und holen das Löschwasser aus dem Fluss." Ein Feuerwehrmann an der Unfallstelle vermutet, dass das Feuer im 97. Stock ausgebrochen ist. Der Operator sagt: "Mehrere Menschen eingeschlossen in Stockwerk 1-0-6, 1-0-6, mehrere Menschen eingeschlossen."

Einer vermutet den Brand im 78. Stockwerk. "Feuerwehrwagen 3 und Wagen 4 fahren zusammen. Mach uns eine Einsatzstelle irgendwo auf West Street bereit."

Nach 12 Minuten sagt ein anderer Feuerwehrmann, dass Menschen aus dem Turm springen, "They’re jumping, they’re jumping!" Einer will einen Überblick bekommen: "Wie viele Leute gibt es hier zu retten?" – "Es kommt Feuer aus der Nordseite des Turms, jetzt auch aus der Westseite." – "Aus der Nordseite und der Westseite des World Trade Centers." – "Positiv, das Feuer geht mittendurch."

Beim Einsatz in den Zwillingstürmen waren 343 Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Wie viele Menschen gerettet wurden, ist nicht bekannt.

Quelle Mitschnitt von 14.46 Uhr bis 15.00 Uhr MEZ: Feuerwehr New York (NYFD). Mastertape 423. Originalton auf Englisch, davor deutsche Übersetzung. Quelle: www.archive.org.

15.59 Uhr MEZ: Feuerwehfunk – Einsturz des Südturms

Die New Yorker Feuerwehr meldet den Einsturz des Südturms des World Trade Centers. Die gesamte New Yorker Feuerwehr ist an der Südspitze von Manhattan im Einsatz. Zu hören ist der im Jahr 2004 veröffentlichte Mitschnitt des Funkverkehrs.

Der Dispatcher, der die Funksprüche der Einsatzwagen aufnimmt und koordiniert, sagt: "Gebäude 1, Raum 861, sieben Menschen eingeschlossen. In Gebäude 2, 97. Stock, sechs Menschen eingeschlossen." Meldung aus dem Einsatzwagen: "201 für Manhattan. Haben Sie was für uns?" "201, nehmen Sie den Brooklyn Battery Tunnel." Ein anderer: "Ich habe 13 Maschinen zur Verfügung, sechs Einsatzwagen und drei Einsatzgruppen. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummern durch, haben Sie was zum Schreiben?" "Feuer hoch in den 90. Stock, in den 90. Stock!" "Verstanden." "93. Stock, Nordwestliche Ecke. Und auch im ersten Gebäude, 93. Stock, Südwestliche Ecke. Auf dem 105. Stock haben wir 60 Menschen." Ein anderer Einsatzwagen meldet sich: "Wir sind jetzt in Manhattan, nur ein paar Blöcke entfernt. Wir betreiben die Einsatzmaschine 6."

"Einer der Türme stürzt ein!"

Nach knapp 4 Minuten ruft ein Einsatzleiter: "Es ist jetzt dringend. Eins der Gebäude fällt gerade in sich zusammen!" "Was ist passiert?" "Einer der Türme stürzt ein!" "Ah, einer der Türme stürzt ein." "Marine 6 für Manhattan, dringend." "Eine große Explosion, und jetzt scheint der eine Turm komplett in sich zusammenzufallen."

Der Dispatcher, nach langer Pause: "Fahren Sie über die Westside Highway zum Einsatzort. Die Straße wurde für Sondereinsatzkräfte freigemacht." Dann melden sich mehrere Einsatzleiter, eine Frau ruft ins Sprechfunkgerät: "Mich hat etwas getroffen, ich bin eine Zivilistin, ich kann nicht atmen, ich bin verschüttet. Ich war bei der Brücke, das ganze Gebäude über mir ist auf die Brücke gestürzt. Holt jemanden, ich kann nicht atmen." "Sie müssen ruhig bleiben und sich entspannen. Es ist schon jemand unterwegs. Geben Sie jetzt das Funkgerät frei, man hilft Ihnen gleich."