Anstieg der Verordnungen

Eine neue Studie hat Daten von über 4 Millionen gesetzlich Versicherten im Alter von 0 bis 17 Jahren ausgewertet. Das Ergebnis: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Psychopharmaka verschrieben bekommen ist angestiegen. Was sind die Hintergründe und wie könnte man seelischen Störungen besser vorbeugen? Wir sprechen darüber mit Prof. Oliver Fricke vom Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Witten/Herdecke.

Herr Fricke, was haben Sie herausgefunden?

Fricke: Die Daten haben gezeigt, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Psychopharmaka verschrieben bekommen haben, angestiegen ist, von 19,6 auf 27,1 pro tausend Kindern und Jugendlichen. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass die Neuverordnung von Medikamenten leicht abgenommen hat, von 9,9 auf 8,7 pro tausend.

Wie interpretieren Sie das?

Die deutliche Zunahme kommt dadurch zustande, dass Patienten, die bereits Medikamente verschrieben bekommen haben, diese auch weiterhin über einen längeren Zeitraum erhalten. Dahinter steckt wahrscheinlich ein fortgesetztes Verschreibungsverhalten. Die Therapien dauern länger und auch der Wechsel der Substanzen spielt eine Rolle. Dadurch gibt es einen Anstieg, wobei –wie erwähnt- die Zahl der Neuverordnungen nicht zugenommen hat.

Interessant ist auch, dass mehr fachspezifisch verschrieben wird, d.h. es sind mehr Ärzte aus dem Fachgebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder aus nahestehenden Gebieten, die Psychopharmaka verschreiben und weniger Haus- oder Kinderärzte.

Um welche Medikamente handelt es sich konkret und welche Störungen werden damit behandelt?

Wir haben verschiedene Substanzklassen. Das eine sind die sogenannten Stimulanzien, die bei Aufmerksamkeitsstörungen, beispielsweise beim Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätssyndrom verschrieben werden. Dort haben wir einen deutlichen Anstieg gesehen, also von 10,5 pro tausend auf 19,1 pro tausend Kinder und Jugendliche. In diese Substanzklasse gehört auch das Ritalin, das Methylphenidat.

Allerdings findet seit 2010 keine Zunahme der Verschreibungen mehr statt. Auch die Zahl der Neuverordnungen ist bereits seit 2008 rückläufig. Das heißt, es erhalten zwar mehr Kinder und Jugendliche das Medikament, aber über einen längeren Zeitraum hinweg und das auch nicht mehr mit einer steigenden Tendenz seit 2010.

Eine andere Substanzgruppe sind die sogenannten Antipsychotika. Diese werden in verschiedene Typen unterteilt, und da sieht man bei den atypischen Antipsychotika einen deutlichen Anstieg von ca. 2 auf 3 pro tausend Kindern und Jugendlichen. Dabei handelt es sich interessanter Weise meist um Patienten, die früher mit Stimulanzien behandelt wurden. Was man prinzipiell aufgrund unserer Studie sicherlich kritisch sehen muss, ist, dass anscheinend Kinder und Jugendliche über längere Zeiträume Psychopharmaka einnehmen. Das kann durchaus dafür sprechen, dass die psychischen Störungsbilder über die Jahre nicht rückläufig gewesen sind, sondern bestehen bleiben.

Könnte das ein Hinweis dafür sein, dass Therapien nicht greifen oder Medikamente nicht anschlagen?

Es ist ein Hinweis, dass zumindest Kinder und Jugendliche weiterhin symptomatisch auffällig sind und dass das anscheinend auch mit Psychopharmaka behandelt wird. Da kann man sich natürlich unterschiedliche Gedanken machen, was die Ursache dafür ist. Es kann daran liegen, dass fast alle Therapien in der Kinder- und Jugendpsychiatrie multimodal sind. Das heißt, man gibt nicht nur ein Medikament, sondern mehrere, und auch die Psychotherapie hat einen hohen Stellenwert. Zudem versuchen die Ärzte bei der Behandlung zu klären, was an sonstigen Randbedingungen für ein Krankheitsbild gut oder schlecht ist. Das nennt man Edukation. Wenn diese zusätzlichen Dinge nicht ausreichend vorhanden oder umgesetzt wurden, können psychische Störungsbilder natürlich auch lange anhalten. Und das kann dazu führen, dass eben beispielsweise mit Psychopharmaka relativ lange behandelt wird.

Das Umfeld der Kinder spielt beim Erfolg einer Therapie eine große Rolle. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Woran könnte es liegen, dass die Zahl der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit atypischen Antipsychotika zugenommen hat?

Wie vorhin erwähnt, sind es vor allem Patienten, die früher Stimulanzien erhalten haben, die später mit diesen atypischen Medikamenten behandelt werden. Wir erleben oft im Berufsalltag, dass sich die seelische Lage von Patienten, die aufgrund von Impulskontrollproblemen behandelt werden, die also aggressives und aufbrausendes Verhalten zeigen, über die Jahre so verschlechtert, dass sie unter Umständen auch eine Therapie mit Antipsychotika benötigen, um eine bessere Impulskontrolle herzustellen zu können.

Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Beispielsweise wird oft zu spät mit Psychotherapie oder Edukation begonnen. Und auch die soziale Unterstützung durch die Familie wird oft nicht hinzugezogen. Dadurch bleiben die negativen Randbedingungen, die die Krankheit eher unterstützen, auch im familiären Kontext bestehen. So kommt es nicht zu einer wirklichen Abnahme der Symptomatik.

Sollte es deshalb grundsätzlich mehr Prävention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie geben?

Das ist ein ganz wichtiges Thema, das Sie ansprechen. Prävention setzt an ganz unterschiedlichen Stellen an, das eine ist, früh Patienten zu erkennen, die eigentlich eine fachgerechte Therapie brauchen, diese Früherkennung könnte im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen möglich sein. Die Berufsverbände der Kinder- und Jugendpsychiater sowie der Kinder- und Jugendärzte arbeiten daran, das Screening weiter nach vorne zu verlagern.

Das zweite ist, dass es genügend Behandlungskapazitäten geben muss. Man denkt, dass ca. 20% der Kinder und Jugendlichen irgendwann im Verlauf ihrer Entwicklung eine psychische Störung haben, 10 % davon brauchen eine unmittelbare, zeitlich nahestehende Therapie. Doch das ist nicht immer gewährleistet, weil im Bereich der Psychotherapie nicht in allen Bereichen in Deutschland genügend Kapazitäten vorhanden sind.

Ein weiterer Punkt ist, dass psychische Störungen weiterhin zum Teil sehr stigmatisierend wahrgenommen werden, die Patienten gehen ungern zum Arzt oder wenden sich ungern an die Stellen, wo sie gut behandelt werden könnten. Auch hier gibt es Impulse etwas zu verändern, beispielsweise versucht die Stiftung "Achtung! Kinderseele" die Bevölkerung für diese Störungsbilder zu sensibilisieren, Berührungsängste abzubauen, Wissen zu vermitteln und Betroffene zu motivieren, Hilfsangebote früh genug wahrzunehmen.

Zudem sind primärpräventive Maßnahmen wichtig, das heißt dass Kinder auch ein soziales Umfeld haben und Familien die Unterstützung bekommen, sodass Kinder auch seelisch gesund aufwachsen können. Die primärpräventiven Maßnahmen setzen direkt bei der Familie und in der Schule an.

Diese Dinge sollten wir beherzigen, wenn uns die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen etwas wert ist.