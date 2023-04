Andrea Rehmsmeier, freiberufliche Journalistin, ist Autorin für den SWR, den Deutschlandfunk und andere Anstalten des öffentlich-rechtlichen Hörfunks, sowie für Zeitungen und Nachrichtenmagazine (Der Spiegel, Die Zeit, FAZ etc…). Sie ist spezialisiert auf Hintergrundberichterstattung über Ost- und Mitteleuropa sowie über Themen wie Militär und Rüstung, Energie und Umwelt oder organisierte Kriminalität.

Andrea Rehmsmeier

Andrea Rehmsmeier hat an der Universität Bielefeld Slawistik studiert, später hat sie am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK) ihr Diplom im Fach Journalistik gemacht. Heute lebt und arbeitet sie in Hannover, im Redaktionsbüro „Medien am Markt“.