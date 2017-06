Abwehrkräfte aus dem Kuhstall Warum Amish-People keine Allergien haben

Wer so naturnahe lebt wie vor 150 Jahren hat den allerbesten Schutz vor Allergien. Das haben Forscherinnen und Forscher herausgefunden, die die Amish People in den USA untersuchten.

Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, entwickeln nur sehr selten Allergien. Das ist bekannt. Besonders interessant für die Allergie-Forscher sind die Amish People in den USA. Diese religiösen Gemeinschaften leben sehr traditionell von der Landwirtschaft, ohne Telefon, ohne Strom, und pflügen ihre Äcker noch mit Pferden. Und sie entwickeln so gut wie nie Allergien.

Die Hutterer hingegen, eine andere religiöse Gemeinschaft in Nordamerika, leiden ähnlich häufig unter Allergien wie Stadtmenschen. Obwohl sie wie die Amischen als Bauern leben. Die Hutterer haben jedoch eine sehr moderne und industrialisierte Landwirtschaft, mit Riesenfarmen, auf denen sie Truthähne oder Schweine oder Kühe halten. Da ist kein Platz für Kinder.

Die Pionierin der Allergieforschung Erika von Mutius vom Haunerschen Kinderspital der LMU München hat in den "Bauernhofstudien" gezeigt, dass Kinder, die schon von klein auf im Dunst des Kuhstalls aufwachsen, den besten Allergieschutz haben.

Offenbar wird das Immunsystem in der Stallumgebung besonders gut auf Toleranz gepolt. Erika von Mutius hält es daher für möglich, dass sich das Immunsystem im Laufe der Evolution an das Zusammenleben mit Kuh & Co. gewöhnt hat.