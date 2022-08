Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, auch in schweren Zeiten psychisch gesund zu bleiben und Probleme bewältigen zu können, ohne ernsten Schaden zu nehmen. Eingeführt wurde der Begriff in den 1950er-Jahren mit der Erforschung von Resilienz bei Kleinkindern. In einer entscheidenden Langzeitstudie stellte die Entwicklungspsychologin Emmy Werner Anfang der 70er-Jahre schließlich zum ersten Mal die Resilienz bei kleinen Kindern fest. Aktuell macht der Begriff angesichts eines neuen gesellschaftlichen Krisenbewusstseins enorme Karriere und taucht neben der Bedeutung für den einzelnen Menschen in den verschiedensten Kontexten auf. Diesen Begriffswandel betrachtet Prof. Bernhard Pörksen als Symptom für unsere Schwierigkeit, Zukunft noch in einem positiven Sinne zu denken. mehr...