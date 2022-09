Amazon – Wie der Online-Riese die Preise diktiert

Anfangs waren es Bücher, heute verkauft der US-amerikanische Online-Konzern alles vom Hanf-Produkt bis zu Cloud-Services. Dass auch Kund*innen und Händler gebrauchte oder eigene Waren über Amazon anbieten können, hat die Macht von Amazon gefährlich wachsen lassen.

Der Anteil am Online-Markt liegt in Deutschland bei 55 Prozent, in den USA bei über 70. Marktaufsichtsbehörden in den USA, der EU und in Deutschland prüfen, inwieweit der Konzern seine Marktmacht zum Nachteil des Wettbewerbs missbraucht und die Preise im Onlinehandel diktiert. SWR-Recherchen legen das nahe.