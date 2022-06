Prannie Rhatigan, Allgemeinärztin und Algenköchin aus Irland, hat das Standardkochbuch für Algen geschrieben. Hier gibt Prannie Rhatigan einen Workshop an der Technological University of the Shannon in Athlone. Dort zeigt sie angehenden Köchinnen, was man Leckeres aus Algen zaubern kann.

SWR Max Rauner