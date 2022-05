Algen als Superfood und Klimaretter – Irlands Gemüsegärten im Meer

Von Max Rauner

Algen - in Asien stehen sie schon lange auf dem Speiseplan, doch in Europa denkt man eher an Algenpest mit Badeverboten oder, wie in Irland, an Arme-Leute-Essen. Doch das Negativimage verändert sich. Restaurants, Wissenschaft und Startups entdecken die Algen als Alleskönner: als Lebensmittel und Naturapotheke, Basis für Ökostrom und Bioplastik, Zutat für Kosmetik und Tierfutter, als Dünger und CO2-Speicher - und neuerdings sogar als Anti-Pups-Mittel für Kühe, um das Klimagas Methan zu reduzieren.