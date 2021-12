Afroamerikaner in den USA – Armut, Corona, Polizeigewalt

per Mail teilen

Überdurchschnittlich viele Afroamerikaner sind in den USA an dem Corona-Virus erkrankt oder gestorben, sie haben ihren Job und damit ihre Krankenversicherung verloren, sind in die Armut gerutscht. Seit dem Tod von Georg Floyd ebben die Proteste gegen Rassismus, Polizeigewalt und soziale Benachteiligung nicht ab.

Wie kämpfen Demokraten und Republikaner kurz vor der Präsidentschaftswahl um die Stimmen der schwarzen Bevölkerung, die traditionell demokratisch wählt? Ihr Wahlverhalten ist vor allem in den Swing States entscheidend.

Manuskript zur Sendung