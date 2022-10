Vor dem Studium steht die Wohnungssuche. Und die hat es in sich - inbesondere in Tübingen. Dort gibt es – wie immer – viel zu wenig Zimmer für Studierende, aber wegen Corona auch in diesem Jahr keine Notunterkünfte. Einige flüchten in die Jugendherberge. Aber keine Wohnung bedeutet für sie irgendwann dann auch: keine Ausbildung. mehr...