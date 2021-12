Künstliche Intelligenz erkennt Hautkrebs besser als Ärzte

Heidelberg. Ein Computerprogramm mit künstlicher Intelligenz hat in einer Studie zuverlässiger Hautkrebs erkannt als Ärzte. Die Studie unter Federführung der Uniklinik Heidelberg ist gerade im Fachblatt „Annals of Oncology“ erschienen. Ulrike Till stellt die Ergebnisse vor:



Die Wissenschaftler haben ihr Programm mit mehr als 100.000 Bildern unterschiedlicher Hautveränderungen gefüttert – so hat die Künstliche Intelligenz gelernt, gutartige Muttermale von bösartigen Melanomen zu unterscheiden. Das gelang dem Computer besser als 58 erfahrenen Hautärzten. Die Ärzte aus 17 Ländern erkannten anhand von Fotos im Schnitt rund 87 Prozent der Krebsfälle, das künstliche neuronale Netzwerk kam auf eine Trefferquote von 95 Prozent. Bei einer ähnlichen Studie im vergangenen Jahr hatten Experten und KI noch gleich gut abgeschnitten. Bei der aktuellen Untersuchung stieg allerdings die Erfolgsrate der Ärzte, wenn sie mehr Informationen über die Patienten erhielten -- so wie es im klinischen Alltag üblich ist. Die Forscher gehen davon aus, dass künstliche Intelligenz die Diagnose von Hautkrebs vor allem bei Risikopatienten verbessern kann. Auch Smartphone-Apps mit KI seien denkbar, dafür sind aber erst noch weitere große Studien nötig.