Der Imbissbesitzer und Zeitungsherausgeber You Xie erzählt, wie er 1988 nach Bamberg gekommen ist.

SWR2 Themenabend China am 22.12.2007

Wer sich unzensiert verbreiten will, muss das Land verlassen - ohne Rückkehrrecht. So wie You Xie. 1988 kam er als Student nach Bamberg - und weil er sich in Deutschland 1989 für Meinungs- und Pressefreiheit engagierte, ist er bis heute hier und macht hier seine Zeitung: Die "European Chinese News", eine Zeitschrift für Chinesen in Europa. Ich habe You Xie in Bamberg besucht, wo er ein Doppelleben führt. Auf zwei Etagen. Im Parterre betreibt er einen Imbiss. Im ersten Stock ist die Redaktion.