Eine Klangreise mit dem Chor der Carl-Schurz-Grundschule aus Rastatt. Von Rudolf Linßen. Wissens-Feature 13.04.2009

Kinder singen gern, wenn man sie dazu einlädt. In der Grundschule lernen sie es. Ob es dort Spaß macht, hängt auch von der Begeisterungsfähigkeit der Lehrer ab. Im Chor der Chor der Carl-Schurz-Grundschule in Rastatt ist das so. Zwei Jahre hat der Autor bei Proben und Auftritten begleitet und wirft auch einen Blick auf die Geschichte des Chor-Repertoires der Grundschulen.