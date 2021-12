SWR2 Weblog PlanErde: Javawasser

Strom und Wasser aus der Karsthöhle

Die Landschaft nahe der Küste Südjavas bezaubert mit tropischer Fülle - aber nur für kurze Zeit, wenn der jährliche Regen fällt. Danach dörrt die Sonne monatelang Felsen, Täler, Flussbetten zu einer Einöde aus rotem Staub, Menschen in armseligen Hütten bleibt kaum das Nötigste zum Überleben. Anders als in anderen Dürregebieten dieser Erde aber gibt es hier Wasser genug: im Untergrund, in über hundert Metern Tiefe. Dort fließen durch Karsthöhlen unterirdische Flüsse. Könnte dieses Wasser zur Oberfläche befördert werden, dann ließe sich die Not der Bevölkerung lindern. Ein Beitrag von Immo Sennewald.