Die Foto- und Filmkünstlerin Xiao Hui Wang über ihren derzeitigen Lebenszustand.

SWR2 Themenabend China am 22.12.2007.

In China hält man sie für besonders westlich - und in Deutschland für sehr östlich. Die Hongkonger Zeitschrift "Feng Huang Life" hat sie als eine von 50 Chinesen benannt, die die Zukunft der Welt beeinflussen werden. Allerdings: wenn man im Internet sucht, was denn das für eine Zeitschrift ist, erhält man nur fünf Treffer - in denen fünf mal der Satz steht: Die Hongkonger Zeitschrift "Feng Huang Life" hat sie als eine von 50 Chinesen benannt, die die Zukunft der Welt beeinflussen werden. Aber das soll uns nicht irritieren. Die Süddeutsche Zeitung kennen wir - und die hat einmal gemutmaßt: sie müsse sieben Leben haben und alle zugleich leben. Und die taz - auch kein unbekanntes Presseorgan - schrieb: "Ihr Lebenslauf liest sich, als sei sie mindestens 100 Jahre alt. Dabei ist's gerade die Hälfte. Xiao Hui Wang ist auf jeden Fall umtriebig. Ständig pendelt sie zwischen China und Deutschland. L wie Leben zwischen hier und dort. Und genau da traf SWR-Redakteur Walter Filz sie an: Zwischen den Welten.