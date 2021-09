Fischen im Trüben - Wieviel Mikroplastik schwimmt in Flüssen?

Die Durchblicker - Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee

Über zehn Millionen Tonnen Plastikmüll landen jedes Jahr im Meer, treiben in Müllstrudeln auf Atlantik und Pazifik, zersetzen sich in mikroskopisch feine Teilchen und versinken in den Tiefen der Ozeane. Unzählige Kampagnen gegen die Plastikflut im Meer gibt es inzwischen, Politiker diskutieren das Problem auf Konferenzen, und Forscher untersuchen die Folgen für die Meeresumwelt. Doch: Wie verseucht sind unsere Flüsse und Seen? Auch im Süßwasser schwimmen inzwischen Plastikpartikel. Forscher vom Lehrstuhl für Tierökologie an der Universität Bayreuth wollen herausfinden, wie schlimm es mit der Plastikflut dort schon ist. [...]