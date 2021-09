SWR2 Wissen: Diagnose Herzinfarkt

Von Konrad Lindner. Sendung vom 09.02.2009.

Während des Urlaubs im Berner Oberland waren sie plötzlich da, die heftigen Schmerzen im Brustraum. Die Ärztin vor Ort stellte die Diagnose: Herzinfarkt! Der Rettungshubschrauber kam. Binnen zehn Minuten wurde der Autor nach Bern geflogen. Nach dem Schmerz kam die Erlösung: Im Katheterlabor öffneten die Ärzte das verschlossene Gefäß. Der linke Herzmuskel wurde wieder mit Blut versorgt und der Schmerz war weg. Das geschah Dank einer Technologie, die am 16. September 1977 von Andreas Grüntzig in Zürich erstmals am Patienten erprobt wurde und die inzwischen in den Industrieländern pro Jahr millionenfach angewendet wird. Eine Dokumentation am eigenen Herz mit Ärzten und Rettungskräften, Schwestern und Therapeuten in Zweisimmen, Bern und Leipzig.