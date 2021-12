Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist erneut zurückgegangen - ebenso wie die Sieben-Tage-Inzidenz: Das RKI gab den Wert am 17.12.21 mit 331,8 an. Die sinkende Tendenz zeigt sich in fast allen Bundesländern. Was sind die Gründe und warum muss man trotzdem weiterhin achtsam sein?

Christine Langer im Gespräch mit Pascal Kiss aus der SWR Wissenschaftsredaktion mehr...