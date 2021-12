1000 Antworten - Astronomie

Die übliche Vorstellung ist, dass, wenn man sich schnell bewegt, die normale Lebenszeit für einen selbst einfach so vorbeigeht, aber was in der Umgebung ist, scheint schneller voranzuschreiten. So genau stimmt das allerdings nicht. Alpha Centauri jedenfalls wäre nicht explodiert, wenn wir mit nahezu Lichtgeschwindigkeit dorthin reisten, da sich der Abstand zu Alpha Centauri durch diesen relativistischen Effekt wieder verkürzt. [...]