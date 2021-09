1000 Antworten - Kopfschmerzen

Zu dem speziellen Fall: Es ist ungewöhnlich, dass im Alter von 70 Jahren oder mehr eine Migräne neu auftritt. Da müssen wir immer an sekundäre Kopfschmerzen denken, also an symptomatische Kopfschmerzen. Deswegen muss sehr eingehend untersucht werden, ob es in der Bildgebung – also im MRT oder CT – eine Veränderung im Nervensystem gibt oder ob es sonstige Hinweise gibt. [...]