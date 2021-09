SWR2 Wissen 19.04.08: Kinderarmut in Deutschland

Jedes sechste Kind leidet unter den Folgen

Arm ist heute jedes sechste Kind in Deutschland. Und die Zahl derer, die arm dran sind, übersteigt diese Ziffer bei weitem. Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit führen dazu, dass Eltern oft nicht mehr in der Lage sind, ihre Kinder zu erziehen. Ein tatkräftiges Engagement des Staates wird zwar beteuert, ist aber nicht in Sicht. Die Chance auf eine selbstständige Zukunft hängt in Deutschland entscheidend von der sozialen Herkunft eines Kindes ab. Es lohnt sich auch ökonomisch, in die Kinder zu investieren. Tut die Gesellschaft es nicht, werden arme Kinder die Hartz IV-Empfänger von morgen und ihre Teilhabe am Gesellschaftsprozess möglicherweise mit Gewalt einfordern. Eine Sendung von Anja Braun. SWR2 Wissen vom 19.04.08.