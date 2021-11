Adolf Eichmann in Jerusalem – Der Massenmörder vor Gericht

Lukas Meyer-Blankenburg im Gespräch mit Bettina Stangneth

Adolf Eichmann gilt als Personifikation des nüchternen Beamten, der zum Massenmörder wird. Als SS-Obersturmbannführer lässt er Millionen Juden deportieren. Nach dem Krieg taucht er mit Hilfe anderer Nazis unter. Agenten des Mossad fassen ihn 1960 in Argentinien. In einem aufsehenerregenden Prozess wird er, der sich als unschuldiger Befehlsempfänger ausgibt, am 15.12.1961 in Jerusalem zum Tode verurteilt. Die Philosophin Bettina Stangneth zeigt anhand historischer Protokolle in ihren preisgekrönten Büchern, wie geschickt Adolf Eichmann die Rollen wechselte.