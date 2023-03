Frauen verdienen weniger als Männer, haben weniger Vermögen, weniger Rente. Trotzdem kümmern sich viele nicht um Geld. Sie kaufen seltener Aktien oder investieren in ETFs. Bloggerinnen wie Madame Moneypenny und Beratungsangebote speziell für Frauen, wie das von Helma Sick, versuchen, das zu ändern. Die Statistik zeigt: Wenn Frauen investieren, sind sie oft erfolgreicher als Männer. Trotzdem ist die Finanzwelt insgesamt männlich dominiert. Aber woher kommt das mangelnde Interesse am Geld? Und was lässt sich dagegen tun? Von Geli Hensolt. (SWR 2022) | Manuskript und mehr zur Sendung: http://swr.li/frauen-finanzen | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: wissen@swr2.de | Folgt uns auf Mastodon: @swr2wissen@social.tchncs.de