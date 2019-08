per Mail teilen

Blühende Lavendelfelder in der Provence bieten traumhafte Fotomotive. Doch für den perfekten Instagram-Post treiben es manche Touristen zu bunt und setzen den Lavendelfeldern zu. Die Lavendelbauern sind verärgert.

Das Motiv ist traumhaft: Hunderte Meter lang erstrecken sich die Lavendelpflanzen, endlos bis zum Horizont. Symmetrische Reihen, die eine schöne Flucht ergeben und lila leuchten.

Mittendrin in den Lavendelfeldern posieren Menschen, einzeln oder als Pärchen - romantisch. Was man allerdings auf den Bildern nicht sieht sind die Touristen. Für den perfekten Instagram-Post sind sie in Scharen angereist.

Lavendelfelder sind Privatgrundstück

Rémi Angelvin betreibt die beliebten Lavendelfelder in Valensole. Er hat diesen Sommer seine Felder eingezäunt um sie zu schützen. „Es sind immer mehr geworden und die Touristen respektieren die Pflanzen nicht“, sagt der Landwirt dem Sender BFMTV.

Seine Felder sind privates Grundstück, dennoch klettern ungefragt Touristen über den Zaun. Gut 100.000 Bilder sind in der Gegend entstanden und auf Instagram gepostet.

Ein Bild mitten im blühenden Lavendel ist für viele das perfekte Souvenir aus der Provence. "Hier ist auch schon ein Hochzeitspaar auf einem Pferd durchgeritten – ohne Erlaubnis."

Pornodreh im Lavendelfeld

Der Betrieb von Rémi Angelvin ist ein Familienunternehmen – seine Mutter Michelle Angelvin ist mittlerweile in Rente. In der Zeitung "Le Parisien" erzählt sie, wie sie den Hype um das Lavendel-Motiv erlebt: „Einige Touristen hinterlassen den Ort unmöglich, legen ihre Sachen auf die Pflanzen, lassen den Müll liegen. Eines Abends wurde mein Sohn überrascht: Da haben welche in unserem Feld einen Porno gedreht.“

In China startete der Hype

Angefangen hat alles mit einer chinesischen Serie. Einige Szenen wurden in Valensole in der Provence gedreht. Fans kamen aus China und aus ganz Asien.

Dann kamen Influencer und Modefirmen. Mittlerweile kommen sie aus der ganzen Welt für das perfekte Fotomotiv. Alles für die Likes.

Manche pflücken zusätzlich noch unerlaubt einen Lavendelstrauß als Andenken. Das geht Familie Angelvin zu weit. Sie möchte die Touristen noch mehr sensibilisieren und Schilder aufstellen, damit sie mehr Acht geben.

„Bitte respektiert die Pflanzen“

Denn sie sind weiterhin willkommen in der Provence sagt Rémi: "Macht Fotos, habt Spaß. Denn der Lavendel ist das Aushängeschild der Provence. Aber bitte respektiert die Pflanzen und unsere Arbeit als Landwirte."

Die Blütezeit des Lavendels geht von Juni bis Mitte August. Jetzt wird alles abgeerntet und die Pflanzen haben Zeit, sich vom Massentourismus zu erholen.