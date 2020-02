Das Virus beschäftigt viele Staaten in Ostasien. In Taiwan etwa sind die Behörden verärgert, weil das Land keine Experten zu Sitzungen der WHO entsenden darf. China verhindert das, weil die Regierung Taiwan als abtrünnige Provinz ansieht. So fehlen Taiwan wichtige Information im Kampf gegen 2019-nCoV mehr...